Госсекретарь США заявил, что Россия нарушила еще одну договоренность
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в нарушении российско-американских договоренностей относительно Сирии.
Об этом говорится в заявлении ведомства.
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Помпео об этом сказал на встрече в Хельсинки с главой российского МИД Сергеем Лавровым, которая состоялась параллельно со встречей Презедента США и РФ, на которой они обсуждали ситуацию в Сирии.
"Госсекретарь Помпео провел переговоры с главой МИД Лавровым. Они обсудили в Хельсинки нарушение Россией обязательств на юго-западе Сирии, а также способы осуществления идей по координации антитеррористической борьбы и другое", – отметили в сообщении.
Источник: 24 Канал
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