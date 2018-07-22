Госсекретарь США заявил, что Россия нарушила еще одну договоренность

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в нарушении российско-американских договоренностей относительно Сирии.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Читайте также: Лавров в телефонном разговоре с Помпео призвал правительство США немедленно освободить Бутину

Помпео об этом сказал на встрече в Хельсинки с главой российского МИД Сергеем Лавровым, которая состоялась параллельно со встречей Презедента США и РФ, на которой они обсуждали ситуацию в Сирии.



"Госсекретарь Помпео провел переговоры с главой МИД Лавровым. Они обсудили в Хельсинки нарушение Россией обязательств на юго-западе Сирии, а также способы осуществления идей по координации антитеррористической борьбы и другое", – отметили в сообщении.