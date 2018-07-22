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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Госсекретарь США заявил, что Россия нарушила еще одну договоренность

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Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео / Фото из свободных источников

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в нарушении российско-американских договоренностей относительно Сирии.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

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Помпео об этом сказал на встрече в Хельсинки с главой российского МИД Сергеем Лавровым, которая состоялась параллельно со встречей Презедента США и РФ, на которой они обсуждали ситуацию в Сирии.

"Госсекретарь Помпео провел переговоры с главой МИД Лавровым. Они обсудили в Хельсинки нарушение Россией обязательств на юго-западе Сирии, а также способы осуществления идей по координации антитеррористической борьбы и другое", – отметили в сообщении.

 

Теги: Новости России Новости политики Новости США Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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