США усилят меры безопасности для противодействия киберугрозам со стороны России

Агентство Национальной Безопасности США создало специализированную рабочую группу, которая будет противодействовать угрозам в киберпространстве.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Отмечается, что рабочая группа создана в рамках деятельности американской разведки с 2016 года. Создание подразделения анонсировал генерал АНБ Пол Наканосе.

Я создал группу по России, небольшую группу. Это соответствует тому, что разведывательное сообщество на самом деле делало после 2016, 2017 года,

– отметил он.

Работа группы презентована на фоне заявления президента США Дональда Трампа о доверии американским спецслужбам в вопросе вмешательства России в ход выборов президента США в 2016 году.

В июне Пентагон расширил обязанности киберкомандования США, предоставив им возможность вторгаться в сети противника для защиты собственных сетей.