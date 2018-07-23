Путин отказался от любых возможностей восстановить отношения с США, – экс-агент ЦРУ

Когда президент РФ Владимир Путин одобрил то, что спецслужбы США называют "операцией ГРУ по вмешательству в американские выборы 2016 года", он, несомненно, ожидал, что это нанесет смертельный удар американо-российским отношениям. Разведка США рано или поздно об этом узнала бы – таков риск проведения разведывательной операции на высоком уровне.

В расчете рисков и пользы, который используют сотрудники разведки, ветеран КГБ Путин, вероятно, решил, что возможность повлиять на выборы была слишком хорошей, чтобы упустить ее, пишет в статье для The Washington Post Рольф Моватт-Ларсен, бывший агент ЦРУ и директор по разведке и контрразведке в Министерстве энергетики США.

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Тогда же глава Кремля и отказался от возможностей восстановить отношения с США, считает автор публикации. Очевидно, что расчет рисков со стороны России сейчас такой же, как и в 2016 году и Путин считает, что российским интересам более соответствует конфронтация, чем сотрудничество со Штатами и их союзниками по НАТО, предполагает Моватт-Ларсен.

На саммите в Хельсинки 16 июля Путин высмеял идею того, что Трамп мог быть интересным для россиян как бизнесмен, а это полностью противоречит всему, что известно США про целенаправленные попытки взаимодействия и слежения за известными американцами, которые путешествуют в Россию. Путин также выразил сознательно абсурдное предложение пригласить следователей спецпрокурора Роберта Мюллера в Москву для допроса свидетелей. В обмен на это США тоже должны были выдать своего бывшего посла в РФ Майкла Макфола для допроса, что было бы очевидной обидой всему политическому истеблишменту Америки,

– замечает автор.

Таким образом, серьезных предложений от главы Кремля на встрече с Трампом не поступало. Его целью было провоцировать, а не развивать диалог, заключает Моватт-Ларсен.

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Напомним, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, глава Белого дома фактически повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.



Впоследствии, под давлением критики в интервью Fox News Трамп все же признал персональную ответственность Путина за вмешательство РФ в американские выборы.