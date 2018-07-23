16:57
23 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
24°C 16°C
  • вторник
    24°C 18°C
  • среда
    28°C 19°C
  • четверг
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Путин отказался от любых возможностей восстановить отношения с США, – экс-агент ЦРУ

154 Читати новину українською
Россия уже отказалась от "нормальных отношений" с США
Россия уже отказалась от "нормальных отношений" с США / Pittsburgh Post-Gazette

Когда президент РФ Владимир Путин одобрил то, что спецслужбы США называют "операцией ГРУ по вмешательству в американские выборы 2016 года", он, несомненно, ожидал, что это нанесет смертельный удар американо-российским отношениям. Разведка США рано или поздно об этом узнала бы – таков риск проведения разведывательной операции на высоком уровне.

В расчете рисков и пользы, который используют сотрудники разведки, ветеран КГБ Путин, вероятно, решил, что возможность повлиять на выборы была слишком хорошей, чтобы упустить ее, пишет в статье для The Washington Post Рольф Моватт-Ларсен, бывший агент ЦРУ и директор по разведке и контрразведке в Министерстве энергетики США.

Читайте также: США усилит меры безопасности для противодействия киберугрозам со стороны России

Тогда же глава Кремля и отказался от возможностей восстановить отношения с США, считает автор публикации. Очевидно, что расчет рисков со стороны России сейчас такой же, как и в 2016 году и Путин считает, что российским интересам более соответствует конфронтация, чем сотрудничество со Штатами и их союзниками по НАТО, предполагает Моватт-Ларсен.

На саммите в Хельсинки 16 июля Путин высмеял идею того, что Трамп мог быть интересным для россиян как бизнесмен, а это полностью противоречит всему, что известно США про целенаправленные попытки взаимодействия и слежения за известными американцами, которые путешествуют в Россию. Путин также выразил сознательно абсурдное предложение пригласить следователей спецпрокурора Роберта Мюллера в Москву для допроса свидетелей. В обмен на это США тоже должны были выдать своего бывшего посла в РФ Майкла Макфола для допроса, что  было бы очевидной обидой всему политическому истеблишменту Америки,
– замечает автор.

Таким образом, серьезных предложений от главы Кремля на встрече с Трампом не поступало. Его целью было провоцировать, а не развивать диалог, заключает Моватт-Ларсен.

Читайте также: Послевкусие Хельсинкского саммита: как Белый дом пытается потушить шквал критики

Напомним, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, глава Белого дома фактически повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Впоследствии, под давлением критики в интервью Fox News Трамп все же признал персональную ответственность Путина за вмешательство РФ в американские выборы.

Теги: Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Выборы в США Новости России Новости США Владимир Путин Новости политики Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
сегодня, 16:55 Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
Блог Соцмережі 11
Топ-10 стран, гражданство которых можно купить: цены
сегодня, 16:01 Топ-10 стран, гражданство которых можно купить: цены
760
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
сегодня, 14:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Если бы бой Усик – Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
сегодня, 15:01 Если бы бой Усик – Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
Ян Валетов 895
Усик заборгував нам бій на українській землі
сегодня, 12:01 Усик заборгував нам бій на українській землі
Богдан Яременко 1816
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Как Дональд Трамп отпразднует свой день рождения
 14 июня 2017 , 21:22
Мужчина получил смертельный удар ножом во время молитвы
 27 июля 2015 , 16:04
Как немцы относятся к строительству "Северного потока-2": интересные результаты опроса
 сегодня , 16:01
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук