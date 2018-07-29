У Росії ухвалили обурливий документ щодо Криму

У Росії Рада Федерації ухвалила дату 19 квітня – "Днем прийняття Криму до складу Російської імперії". Російська влада таким чином нібито "підтвердила", що Крим "безперервно був у складі Російської держави".

Про це повідомляється на сайті Ради Федерації.

"У назві пам’ятної дати відображені справжні геополітичні події, що послужили підставою для видання 19 (8) квітня 1783 року "Високого маніфесту Великої імператриці Катерини II про прийняття Кримського півострова, острова Тамані та всієї Кубанської сторони під державу Російську", – мовиться в ухваленому документі.

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Як зазначає "Интерфакс", у пояснювальній записці документу також вказується, що в ньому жодним чином "не згадується про приєднання чи іншу форму авторитарного чи силового впливу на входження Криму до складу РФ".

Нагадаємо, напередодні Державний департамент США оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій мовиться про те, що позиція країни залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є територією України.