Спершу – відмовитись від громадянства: у Росії хочуть брати на держслужбу "колишніх українців"
У Росії прийматимуть на цивільну і муніципальну службу громадян України, які отримали російський паспорт. Відповідний законопроект Держдума РФ ухвалила в першому читанні 15 січня.
Про це повідомляє ТАСС.
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Видання зазначає,що авторами ініціативи виступили кілька депутатів Держдуми.
Вони запропонували внести зміни в закон про громадянство РФ. Нові правки визнають "колишніх українців" в Росії "особами, які не мають громадянства України на підставі добровільного волевиявлення". Для цього їм потрібно буде вступити до громадянства РФ і отримати посвідчення особи.
У Держдумі зазначають, що в основному законопроект торкнеться жителів окупованого Криму і Севастополя.
Зазначимо, що російське законодавство не дозволяє приймати на державну цивільну службу і службу в органи внутрішніх справ без документально засвідченого факту виходу з українського громадянства.
У зв'язку з цим пропонується вирішити проблему шляхом визнання відмови від громадянства України, оформленого в простій письмовій формі без підтвердження з української сторони,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у грудні 2018 року Держдума дала Володимиру Путіну право визначати категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які можуть подати заяву на отримання російського громадянства в спрощеному порядку. До таких найперше належать громадяни України.
Раніше голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив профільним комітетам нижньої палати оперативно підготувати поправки для спрощення прийняття українців до громадянства Російської Федерації. У Росії тоді заявляли, що хочуть прийняти закон, який передбачає спрощення отримання російського громадянства для людей, "які проживають у країнах, де відбуваються збройні конфлікти та зміна політичного режиму".
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