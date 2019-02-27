Конфликт между Индией и Пакистаном: быть ли войне и как это коснется Украины
Территория Кашмира является предметом спора между Индией и Пакистаном в течение более семи десятилетий, однако активных боевых действий там не было с 1971 года. Сейчас же ситуация обострилась и эксперты не исключают начала полномасштабных боевых действий. Рассказываем, почему война между двумя ядерными державами может всколыхнуть мир и как это коснется Украины.
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Новая вспышка конфликта возникла в начале февраля, когда был взорван автобус с индийскими военнослужащими. Тогда погибли 40 человек. Индия обвинила в теракте местных сепаратистов, которых, по мнению представителей страны, поддерживает Пакистан. Это вызвало бурную реакцию в Дели – чиновники были в ярости, население также негативно отреагировало на инцидент.
В ответ индийские самолеты во время воздушного боя накануне сбили самолет ВВС Пакистана. В Пакистане, в свою очередь, сообщили об уничтожении двух индийских истребителей в воздушном пространстве своей страны. Поэтому заявления обеих стран – противоречивы. Однако их чиновники отметили, что хотели бы избежать войны.
Карта последних вспышек конфликта в Кашмире / Scott Reinhard
Может ли начаться полномасштабная война?
Вполне вероятно, однако говорить об этом несколько рано.
Эксперт Майдана иностранных дел Олег Белоколос в комментарии 24 каналу отметил, что сейчас есть сомнения относительно такого развития событий. Однако пограничные стычки – вполне вероятны. По меньшей мере, может приостановиться это хрупкое примирение между странами, которое было до этого.
Смотрите видео с места падения индийских самолетов:
Каковы будут последствия обострения конфликта для мира?
Индия и Пакистан – две большие державы, которые имеют ядерное оружие и средства доставки оружия массового уничтожения. То есть новая вспышка конфликта негативным образом повлияет на международную безопасность, на мировую экономику и, конечно, на ситуацию в регионе. Это приведет и к усложнению борьбы с террористическими группировками – такими, как "Исламское государство".
США, Евросоюз и Китай уже призвали обе стороны к сдержанности. Однако реакции американского президента Дональда Трампа пока нет.
Также эксперты считают, что негативно повлиять на ситуацию могут, в частности, парламентские выборы в Индии, которые состоятся в этом году. Обострению конфликта может способствовать именно риторика ультраправых.
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Как это повлияет на Украину?
Отрицательно. По словам Олега Белоколоса, любой конфликт между Индией и Пакистаном пока не в наших интересах, поскольку это может отвлечь внимание мирового сообщества от ситуации на Донбассе. Если начнется полномасштабная война между этими странами, то основное внимание мировых лидеров будет там.