Конфликт между Индией и Пакистаном: быть ли войне и как это коснется Украины

Территория Кашмира является предметом спора между Индией и Пакистаном в течение более семи десятилетий, однако активных боевых действий там не было с 1971 года. Сейчас же ситуация обострилась и эксперты не исключают начала полномасштабных боевых действий. Рассказываем, почему война между двумя ядерными державами может всколыхнуть мир и как это коснется Украины.

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Новая вспышка конфликта возникла в начале февраля, когда был взорван автобус с индийскими военнослужащими. Тогда погибли 40 человек. Индия обвинила в теракте местных сепаратистов, которых, по мнению представителей страны, поддерживает Пакистан. Это вызвало бурную реакцию в Дели – чиновники были в ярости, население также негативно отреагировало на инцидент.

В ответ индийские самолеты во время воздушного боя накануне сбили самолет ВВС Пакистана. В Пакистане, в свою очередь, сообщили об уничтожении двух индийских истребителей в воздушном пространстве своей страны. Поэтому заявления обеих стран – противоречивы. Однако их чиновники отметили, что хотели бы избежать войны.



Карта последних вспышек конфликта в Кашмире / Scott Reinhard

Может ли начаться полномасштабная война?

Вполне вероятно, однако говорить об этом несколько рано.

Эксперт Майдана иностранных дел Олег Белоколос в комментарии 24 каналу отметил, что сейчас есть сомнения относительно такого развития событий. Однако пограничные стычки – вполне вероятны. По меньшей мере, может приостановиться это хрупкое примирение между странами, которое было до этого.

Смотрите видео с места падения индийских самолетов:

Wreckges of Indian fighter planes burning. Well done Pakistan Air Force. The entire nation is proud of you. pic.twitter.com/TTIb1zvNZS — Information Ministry (@MoIB_Official) 27 лютого 2019 р.

Каковы будут последствия обострения конфликта для мира?

Индия и Пакистан – две большие державы, которые имеют ядерное оружие и средства доставки оружия массового уничтожения. То есть новая вспышка конфликта негативным образом повлияет на международную безопасность, на мировую экономику и, конечно, на ситуацию в регионе. Это приведет и к усложнению борьбы с террористическими группировками – такими, как "Исламское государство".

США, Евросоюз и Китай уже призвали обе стороны к сдержанности. Однако реакции американского президента Дональда Трампа пока нет.

Также эксперты считают, что негативно повлиять на ситуацию могут, в частности, парламентские выборы в Индии, которые состоятся в этом году. Обострению конфликта может способствовать именно риторика ультраправых.

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Как это повлияет на Украину?

Отрицательно. По словам Олега Белоколоса, любой конфликт между Индией и Пакистаном пока не в наших интересах, поскольку это может отвлечь внимание мирового сообщества от ситуации на Донбассе. Если начнется полномасштабная война между этими странами, то основное внимание мировых лидеров будет там.



Государства, имеющие ядерное оружие