Украинцам советуют не посещать Индию из-за опасности

Украинцам стоит воздержаться от поездок в Индию из-за конфликта этой страны с Пакистаном. Посольство Украины советует не посещать индийские штаты Джамму, Кашмир, Панджаб и Химачал-Прадеш.

Следует учитывать, что с 27 февраля Индия временно закрыла воздушное пространство для пассажирских и коммерческих перевозок над штатами Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш, Панджаб и Уттаракханд.

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Если же в украинцев возникнут обстоятельства, требующие немедленного консульского реагирования, им необходимо безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Индии по телефону "горячей линии": +91 9205507157, консульский отдел: +91 1126145093 или звонить на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38044 2381657.

Почему сейчас опасно посещать Индию?Там сейчас очень неспокойно из-за конфликта страны с Пакистаном. 26 февраля Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. Было уничтожено много боевиков вместе с их предводителями. Власти Индии объяснили, что удар был предупредительным: осуществили его после нападения смертника 14 февраля. Тогда на подконтрольной Индии части Кашмира смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле въехал в военный конвой, перевозивший солдат. В результате теракта погибли 44 индийских военных. Ответственность за атаку взяла на себя пакистанская исламистская группировка "Армия Мухаммеда".



Пакистан оценил авиаудар Индии как вторжение на свою территорию. В Пакистане говорят, что удар пришелся на лесную местности, где боевиков не было. Зато погибли 6 гражданских, среди которых – дети. Поэтому для самообороны Пакистан поднял боевые самолеты, которые ликвидировали 2 индийских самолета. После инцидента Пакистан и Индия обстреливали друг друга вдоль так называемой линии контроля. После этого страны закрыли свои воздушные пространства.