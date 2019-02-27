Українцям радять не відвідувати Індію через небезпеку

Українцям варто утриматися від поїздок до Індії через конфлікт цієї країни з Пакистаном. Посольство України радить не відвідувати індійські штати Джамму, Кашмір, Панджаб і Хімачал Прадеш.

Слід враховувати, що з 27 лютого Індія тимчасово закрила повітряний простір для пасажирських та комерційних перевезень над штатами Джамму і Кашмір, Хімачал Прадеш, Панджаб та Уттаракханд.

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Якщо ж в українців виникнуть обставини, що вимагають негайного консульського реагування, їм необхідно невідкладно звертатися до Посольства України в Індії за номером "гарячої лінії": +91 9205507157, консульський відділ: +91 1126145093 або телефонувати цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 2381657.

Чому зараз небезпечно відвідувати Індію?Там зараз дуже неспокійно через конфолікт країни з Пакистаном. 26 лютого Індія завдала авіаудару по бойовиках у пакистанському місті Балакот. Було знищено багато бойовиків разом з їхніми ватажками. Влада Індії пояснила, що удар був попереджувальним: здійснили його після нападу смертника 14 лютого. Тоді на підконтрольній Індії частині Кашміру смертник на начиненому вибухівкою автомобілі в'їхав у військовий конвой, який перевозив солдатів. Внаслідок теракту загинули 44 індійських військових. Відповідальність за атаку взяло на себе пакистанське ісламістське угрупування "Армія Мухаммеда".



Пакистан оцінив авіаудар Індії як вторгнення на свою територію. У Пакистані кажуть, що удар припав на лісову місцевості, де бойовиків не було. Натомість загинули 6 цивільних, серед яких – діти. Тож для самооборони Пакистан підняв бойові літаки, які ліквідували 2 індійських літаки. Після інциденту Пакистан та Індія обстрілювали одне одного вздовж так званої лінії контролю. Після цього країни закрили свої повітряні простори.