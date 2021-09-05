От і 4 вересня у Панджшері пообіцяли не припиняти боротьбу проти талібів. Ба більше, заявили про багато втрат у бойовиків.

Зверніть увагу Для цивільних рейсів: Катар анонсував відкриття аеропорту в Кабулі

"Талібан" ще не здобув Панджшер

Вочевидь, опір "Талібану" у провінції Панджшер таки все ще триває. Хоча 3 вересня нові господарі Афганістану заявили про перемогу над останнім непідконтрольним осередком, їхні супротивники одразу все спростували.

А проте таліби почали гучно святкувати свою начебто перемогу – стріляниною, яка призвела до загибелі десятків випадкових людей (це за даними ЗМІ, самі таліби цього, ясна річ, не визнають).

У відповідь на все це 4 вересня теперішній головний антиталібівець Ахмад Масуд (очолює Фронт національного опору Афганістану):

Заявив, що складати зброю і здаватися "Талібану" наміру не має геть зовсім.

І запевнив, що люди у Панджшері будуть і далі боротися свободу, справедливість і свої права.

У своєму зверненні Масуд підтримав і жінок Афганістану, які відкрито виходять проти талібів на мітинги. До прикладу, як це було у Кабулі цього ж дня, 4 вересня.

Таліби тим часом обіцяють – вкотре – оголосити склад нового уряду Афганістану. Але, як пише Times of India, знову перенесли термін цього оголошення.

Читайте також Наскільки ситуація в Афганістані ускладнила візит Зеленського до США: Кулеба розповів деталі