Вот и 4 сентября в Панджшере пообещали не прекращать борьбу против талибов. Более того, заявили о многочисленных потерях у боевиков.

Обратите внимание Для гражданских рейсов: Катар анонсировал открытие аэропорта в Кабуле

"Талибан" еще не получил Панджшер

Очевидно, сопротивление "Талибану" в провинции Панджшер же все еще продолжается. Хотя 3 сентября новые хозяева Афганистана заявили о победе над последним неподконтрольным регионом, их противники сразу все опровергли.

Тем не менее талибы начали громко праздновать свою якобы победу – стрельбой, которая привела к гибели десятков случайных людей (это по данным СМИ, сами талибы этого, конечно, не признают).

В ответ на все этом 4 сентября нынешний главный антиталибовец Ахмад Масуд (возглавляет Фронт национального сопротивления Афганистана):

Заявил, что складывать оружие и сдаваться "Талибану" не намерен.

И заверил, что люди в Панджшере будут и дальше бороться свободу, справедливость и свои права.

В своем обращении Масуд поддержал и женщин Афганистана, которые открыто выходят против талибов на митинги. К примеру, как это было в Кабуле в этот же день, 4 сентября.

Талибы тем временем обещают – в который раз – объявить состав нового правительства Афганистана. Но, как пишет Times of India, снова перенесли срок этого объявления.