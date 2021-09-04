Аэропорт Кабула заработал

Однако после окончательно выхода США из страны боевики вошли и в аэропорт. В сентябре он заработал для приема гуманитарной помощи, а скоро возобновятся также гражданские рейсы.

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Посол Катара в Афганистане сообщил, что взлетно-посадочную полосу в аэропорту Кабула отремонтировала техническая команда.

Катарские специалисты прилетели в афганскую столицу 1 сентября. Таким образом их самолет стал первым, приземлившимся на аэродроме с момента окончания эвакуации 31 августа.

Глава МИД Катара заявил, что его правительство ведет переговоры с талибами с целью потенциальной технической поддержки для возобновления работы аэропорта.

Обратите внимание! В Афганистане недавно выполнили два внутренних рейса из Кабула в города Мазари-Шариф и Кандагар.

Ситуация в Афганистане: что известно

Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Последний солдат армии США покинул страну 31 августа.

Однако еще 15 августа боевики движения "Талибан" захватили Кабул и установили свою власть в государстве и требовали от иностранцев уехать.

Террористы заявили, об "освобождении" афганского государства. Талибы уже начали формировать новое правительство, в которое войдут их главари.

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