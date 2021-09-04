Блінкен зустрінеться з Маасом

Розмова міністрів понад 20 країн відбуватиметься в онлайн-режимі. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Я зустрінуся з міністром закордонних справ Німеччини Маасом. Ми проведемо зустріч на міністерському рівні щодо Афганістану з ним особисто, а також у віртуальному форматі з партнерами з понад 20 країн,

– наголосив політик.

Для цього Блінкен прибуде до Німеччини. Після того він відвідає Катар, де проведе переговори щодо координації міжнародних зусиль в Афганістані.

Головне про ситуацію в Афганістані

15 серпня бойовики ісламістського руху "Талібан" захопили Кабул. Країни світу евакуювали своїх громадян, а тисячі афганців втекли.

31 серпня США завершили виведення своїх військ з держави, а таліби заявили про "звільнення" країни.

Наразі терористи формують новий уряд в країні. Вони вже попередили – жінок у ньому не буде.

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