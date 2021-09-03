Відповідна програма, на думку талібів, "стане відродженням древнього Шовкового шляху". Представник руху Забіулла Муджахід заявив про це в інтерв'ю.

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"Китай є нашим головним партнером, він представляє для нас фундаментальну і виняткову можливість, тому що готовий інвестувати в нашу країну і реконструювати її", – сказав Муджахід.

Представник радикального руху "Талібан" додав, що Китай є їхньою "перепусткою на ринки всього світу".

Зверніть увагу! Ще 16 серпня прессекретарка міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін висловила готовність до поглиблення "дружніх і корпоративних" відносин з "Талібаном". Пекін також запропонував руху економічну підтримку й інвестиції для відновлення Афганістану.

"Талібан" в Афганістані: що треба знати