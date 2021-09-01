Однак чотиристоронні перемовини можливі лише після стабілізації ситуації та відновлення роботи аеропорту. Про це повідомив заступник голови російського МЗС Ігор Моргулов.

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Росія, Китай, США і Пакистан готують зустріч по Афганістану в Кабулі,
– сказав він.

Ситуація в Афганістані

Теракти у Кабулі: коротко

  • Перший вибух у столиці Афганістану стався 26 серпня. Терорист-смертник підірвав себе поблизу входу в аеропорт. Трагедія сталася посеред натовпу.
  • Другий вибух пролунав у Кабулі через декілька годин неподалік готелю, розташованого біля летовища. Ймовірно, його спричинив замінований автомобіль.
  • У результаті цих інцидентів загинули понад 100 людей і сотні постраждали. Відповідальність за теракти взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

Вибухи у Кабулі та ситуація в Афганістані: дивіться відео