Однак чотиристоронні перемовини можливі лише після стабілізації ситуації та відновлення роботи аеропорту. Про це повідомив заступник голови російського МЗС Ігор Моргулов.

Читайте також Представники британської розвідки провели переговори з талібами, – ЗМІ

Росія, Китай, США і Пакистан готують зустріч по Афганістану в Кабулі,

– сказав він.

Ситуація в Афганістані

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня взяли під контроль столицю Афганістану.

Президент країни зрікся влади та вилетів до Таджикистану набитим грішми літаком.

Щоб керувати державою таліби створили раду, до якої мають ввійти 12 осіб.

Зверніть увагу! Таліби почали захоплювати афганські найбільші міста після того, як Джо Байден вирішив вивести війська з території Афганістану. Після цього президент США неодноразово заявляв, що не шкодує про своє рішення.

Теракти у Кабулі: коротко

Перший вибух у столиці Афганістану стався 26 серпня. Терорист-смертник підірвав себе поблизу входу в аеропорт. Трагедія сталася посеред натовпу.

Другий вибух пролунав у Кабулі через декілька годин неподалік готелю, розташованого біля летовища. Ймовірно, його спричинив замінований автомобіль.

У результаті цих інцидентів загинули понад 100 людей і сотні постраждали. Відповідальність за теракти взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

Вибухи у Кабулі та ситуація в Афганістані: дивіться відео