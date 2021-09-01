Однако четырехсторонние переговоры возможны только после стабилизации ситуации и возобновления работы аэропорта. Об этом сообщил замглавы российского МИД Игорь Моргулов.

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Россия, Китай, США и Пакистан готовят встречу по Афганистану в Кабуле,
– сказал он.

Ситуация в Афганистане

  • Боевики движения "Талибан" 15 августа взяли под контроль столицу Афганистана.
  • Президент страны отрекся от власти и вылетел в Таджикистан на набитом деньгами самолете.
  • Чтобы управлять государством талибы создали совет, в который должны войти 12 человек.

Теракты в Кабуле: коротко

  • Первый взрыв в Кабуле произошел 26 августа. Террорист-смертник подорвал себя вблизи аэропорта. Это произошло посреди толпы.
  • Второй взрыв прогремел в Кабуле через несколько часов недалеко от гостиницы, расположенной у аэродрома. Вероятно, его вызвал заминированный автомобиль.
  • В результате инцидентов погибли более 100 человек. Ответственность за теракты взяли на себя боевики "Исламского государства".

Взрывы в Кабуле и ситуация в Афганистане: смотрите видео