Однако четырехсторонние переговоры возможны только после стабилизации ситуации и возобновления работы аэропорта. Об этом сообщил замглавы российского МИД Игорь Моргулов.
Читайте также Представители британской разведки провели переговоры с талибами, – СМИ
Россия, Китай, США и Пакистан готовят встречу по Афганистану в Кабуле,
– сказал он.
Ситуация в Афганистане
- Боевики движения "Талибан" 15 августа взяли под контроль столицу Афганистана.
- Президент страны отрекся от власти и вылетел в Таджикистан на набитом деньгами самолете.
- Чтобы управлять государством талибы создали совет, в который должны войти 12 человек.
Теракты в Кабуле: коротко
- Первый взрыв в Кабуле произошел 26 августа. Террорист-смертник подорвал себя вблизи аэропорта. Это произошло посреди толпы.
- Второй взрыв прогремел в Кабуле через несколько часов недалеко от гостиницы, расположенной у аэродрома. Вероятно, его вызвал заминированный автомобиль.
- В результате инцидентов погибли более 100 человек. Ответственность за теракты взяли на себя боевики "Исламского государства".
Взрывы в Кабуле и ситуация в Афганистане: смотрите видео