Однако четырехсторонние переговоры возможны только после стабилизации ситуации и возобновления работы аэропорта. Об этом сообщил замглавы российского МИД Игорь Моргулов.

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Россия, Китай, США и Пакистан готовят встречу по Афганистану в Кабуле,

– сказал он.

Ситуация в Афганистане

Боевики движения "Талибан" 15 августа взяли под контроль столицу Афганистана.

Президент страны отрекся от власти и вылетел в Таджикистан на набитом деньгами самолете.

Чтобы управлять государством талибы создали совет, в который должны войти 12 человек.

Обратите внимание! Талибы начали захватывать афганские крупнейшие города после того, как Джо Байден принял решение вывести войска с территории Афганистана. После этого президент США неоднократно заявлял, что не жалеет о своем решении.

Теракты в Кабуле: коротко

Первый взрыв в Кабуле произошел 26 августа. Террорист-смертник подорвал себя вблизи аэропорта. Это произошло посреди толпы.

Второй взрыв прогремел в Кабуле через несколько часов недалеко от гостиницы, расположенной у аэродрома. Вероятно, его вызвал заминированный автомобиль.

В результате инцидентов погибли более 100 человек. Ответственность за теракты взяли на себя боевики "Исламского государства".

Взрывы в Кабуле и ситуация в Афганистане: смотрите видео