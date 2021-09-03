Соответствующая программа, по мнению талибов, "станет возрождением древнего Шелкового пути". Представитель движения Забиулла Муджахид заявил об этом в интервью.

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"Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее", – сказал Муджахид.

Представитель радикального движения "Талибан" добавил, что Китай является их "пропуском на рынки всего мира".

Обратите внимание! Еще 16 августа пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин выразила готовность к углублению "дружеских и корпоративных" отношений с "Талибаном". Пекин также предложил движению экономическую поддержку и инвестиции для восстановления Афганистана.

"Талибан" в Афганистане: что надо знать