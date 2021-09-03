Соответствующая программа, по мнению талибов, "станет возрождением древнего Шелкового пути". Представитель движения Забиулла Муджахид заявил об этом в интервью.
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"Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее", – сказал Муджахид.
Представитель радикального движения "Талибан" добавил, что Китай является их "пропуском на рынки всего мира".
"Талибан" в Афганистане: что надо знать
- Представители радикального движения "Талибан" 15 августа захватили столицу Афганистана – Кабул. Уже вскоре объявили общую амнистию для чиновников в частности.
- Соединенные Штаты Америки завершили вывод войск и покинули Афганистан. В то же время террористы заявили о "полном освобождении Афганистана".