З відповідною заявою про захоплення виступив офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід. Однак правдивість поширених фото талібів перед воротами резиденції губернатора провінції наразі не підтвердили.

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За словами Муджахіда, у Панджшері вбили багато "повстанців", а чимало з них утекли. Він додав, що завдяки цій перемозі талібів війна в Афганістані начебто завершилася, й тепер афганці житимуть у мирній країні.

За даними очевидців, десятки родин втекли у гори перед прибуттям талібів.

Захоплення провінції заперечують

Варто зауважити, що представник Фронту національного спротиву Афганістану заперечив взяття провінції під контроль "Талібану".

Це неправда, "Талібан" не захопив Панджшер. Я спростовую заяву "Талібану",

– зазначив представник руху спротиву Алі Майсам.

Довідка. Провінція Панджшер була центром спротиву в роки радянської окупації та в період попереднього правління "Талібану" (1996 – 2001 роки).

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