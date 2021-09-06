З відповідною заявою про захоплення виступив офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід. Однак правдивість поширених фото талібів перед воротами резиденції губернатора провінції наразі не підтвердили.
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За словами Муджахіда, у Панджшері вбили багато "повстанців", а чимало з них утекли. Він додав, що завдяки цій перемозі талібів війна в Афганістані начебто завершилася, й тепер афганці житимуть у мирній країні.
За даними очевидців, десятки родин втекли у гори перед прибуттям талібів.
Захоплення провінції заперечують
Варто зауважити, що представник Фронту національного спротиву Афганістану заперечив взяття провінції під контроль "Талібану".
Це неправда, "Талібан" не захопив Панджшер. Я спростовую заяву "Талібану",
– зазначив представник руху спротиву Алі Майсам.
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Що цьому передувало
- Терористи "Талібану" 15 серпня захопили владу в Афганістані. Однак вони не контролювали провінцію Панджшер.
- Там утворився Фронт національного опору. Його очолив Ахмад Масуд.
- На початку вересня таліби оголосили про захоплення Панджшеру. Однак згодом представники місцевого руху спротиву заявили, що це було спланованою дезінформацією.
- У Кабулі 4 вересня таліби влаштували стрілянину. Так вони святкували начебто "перемогу" над непідконтрольною провінцією Панджшер.