С соответствующим заявлением о захвате выступил официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид. Однако правдивость распространенных фото талибов перед воротами резиденции губернатора провинции пока не подтвердили.

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По словам Муджахида, в Панджшере убили много "повстанцев", а многие из них бежали. Он добавил, что благодаря этой победе талибов война в Афганистане вроде бы завершилась, и теперь афганцы будут жить в мирной стране.

По данным очевидцев, десятки семей сбежали в горы перед прибытием талибов.

Захват провинции отрицают

Стоит заметить, что представитель Фронта национального сопротивления Афганистана отрицал взятие провинции под контроль "Талибана".

Это неправда, "Талибан" не захватил Панджшер. Я опровергаю заявление "Талибана",

– отметил представитель движения сопротивления Али Майсам.

Справка. Провинция Панджшер была центром сопротивления в годы советской оккупации и в период предыдущего правления "Талибана" (1996 – 2001 годы).

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