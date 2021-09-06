С соответствующим заявлением о захвате выступил официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид. Однако правдивость распространенных фото талибов перед воротами резиденции губернатора провинции пока не подтвердили.
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По словам Муджахида, в Панджшере убили много "повстанцев", а многие из них бежали. Он добавил, что благодаря этой победе талибов война в Афганистане вроде бы завершилась, и теперь афганцы будут жить в мирной стране.
По данным очевидцев, десятки семей сбежали в горы перед прибытием талибов.
Захват провинции отрицают
Стоит заметить, что представитель Фронта национального сопротивления Афганистана отрицал взятие провинции под контроль "Талибана".
Это неправда, "Талибан" не захватил Панджшер. Я опровергаю заявление "Талибана",
– отметил представитель движения сопротивления Али Майсам.
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Что этому предшествовало
- Террористы "Талибана" 15 августа захватили власть в Афганистане. Однако они не контролировали провинцию Панджшер.
- Там образовался Фронт национального сопротивления. Его возглавил Ахмад Масуд.
- В начале сентября талибы объявили о захвате Панджшера. Однако впоследствии представители местного движения сопротивления заявили, что это было спланированной дезинформацией.
- В Кабуле 4 сентября талибы устроили стрельбу. Так они праздновали якобы "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер.