Блок ХДС/ХСС получил самое низкое значение, которое имел блок в этом опросе. Об этом свидетельствуют данные опроса DeutschlandTrend.
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Блок ХДС/ХСС получил бы 20% голосов
Если бы всеобщие выборы состоялись в ближайшее воскресенье, блок ХДС/ХСС получил бы 20% голосов – на 7 пунктов меньше по сравнению с предыдущим месяцем,
– говорится в сообщении.
Лидирует в рейтинге Социал-демократическая партия – она улучшила свои позиции на 7 пунктов до 25%.
На третьем месте с 16% поддержкой идут "зеленые", однако партия снизила рейтинг на 3 пункта за месяц.
Далее – "Свободные демократы" с 13% (1), права "Альтернатива для Германии" – 12% (2) и партия "Левые" – 6%.
35% опрошенных предпочитают правительство, возглавляемое СДПГ, что на 5 пунктов больше, чем в опросе от 20 августа. 24% – хотят, чтобы ХДС/ХДС и в дальнейшем возглавлял федеральное правительство (-6%),
– выяснили в опросе.
Более того, каждый восьмой (13% -2) выступает за коалицию, возглавляемую "Зелеными". Однако 28% (+3) опрошенных не высказывают предпочтения в этом контексте.
Голосование на канцлера: за Шольца – 43%
Если бы канцлера Германии выбирали прямым голосования, то:
- за лидера СДПГ Олафа Шольца проголосовали бы 43% избирателей;
- за главы Христианско-демократического союза Армина Лашета – 16%;
- за лидера "Зеленых" Анналену Бербок – 12% граждан.
- кстати, 29% – до сих пор не могут или не хотят выбирать кого-то из этих политиков.
Коротко о выборах в Германии
- Парламентские выборы в Германии запланированы на 26 сентября 2021 года.
- Нынешняя канцлер Ангела Меркель заявила, что она уходит с поста на пенсию.
- Однако впоследствии сообщали, что Меркель может оставаться канцлером Германии до Рождества (25 декабря). Все потому, что переговоры о создании коалиции после выборов в Бундестаг, очевидно, затянутся.
- В конце августа, согласно опросу INSA, проведенным для газеты Bild – Социал-демократическая партия Германии опережала консервативный блок ХДС/ХСС.