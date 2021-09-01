Немецкий политик Дитмар Барч заявил, что ни одна партия во время выборов 26 сентября не приблизится к 30%. Это приведет к необходимости формировать коалицию.

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Моя оценка такова: Ангела Меркель по-прежнему будет оставаться канцлером до Рождества,

– подчеркнул Барч.

Формирование коалиции в этом случае потребует много времени. Именно поэтому Меркель придется задержаться на посту.

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