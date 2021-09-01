Німецький політик Дітмар Барч заявив, що жодна партія під час виборів 26 вересня не наблизиться до необхідних 30%. Це призведе до необхідності формувати коаліцію.
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Моя оцінка така: Ангела Меркель, як і раніше, залишатиметься канцлером до Різдва,
– наголосив Барч.
Формування коаліції у цьому випадку вимагатиме багато часу. Саме тому Меркель доведеться затриматися на посаді.
Меркель йде з посади: головне
- Німецький уряд Меркель очолює упродовж 16 років. У своїй країні вона стала першою жінкою, яка обійняла таку посаду.
- Загалом у політиці Меркель – понад 30 років.
- Піти на пенсію Меркель може після виборів до Бундестагу.
- Після того, як політикиня піде у відставку, вона отримуватиме пенсію у розмірі 15 тисяч євро щомісяця. Окрім того, їй фінансуватимуть 2 помічників, водія, стенографіста та офіс-менеджера.
- Після відставки з посади канцлерки Меркель також матиме право обіймати державну посаду.