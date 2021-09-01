Німецький політик Дітмар Барч заявив, що жодна партія під час виборів 26 вересня не наблизиться до необхідних 30%. Це призведе до необхідності формувати коаліцію.

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Моя оцінка така: Ангела Меркель, як і раніше, залишатиметься канцлером до Різдва,

– наголосив Барч.

Формування коаліції у цьому випадку вимагатиме багато часу. Саме тому Меркель доведеться затриматися на посаді.

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