Німецький політик Дітмар Барч заявив, що жодна партія під час виборів 26 вересня не наблизиться до необхідних 30%. Це призведе до необхідності формувати коаліцію.

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Моя оцінка така: Ангела Меркель, як і раніше, залишатиметься канцлером до Різдва,
– наголосив Барч.

Формування коаліції у цьому випадку вимагатиме багато часу. Саме тому Меркель доведеться затриматися на посаді.

Меркель йде з посади: головне

  • Німецький уряд Меркель очолює упродовж 16 років. У своїй країні вона стала першою жінкою, яка обійняла таку посаду.
  • Загалом у політиці Меркель – понад 30 років.
  • Піти на пенсію Меркель може після виборів до Бундестагу.
  • Після того, як політикиня піде у відставку, вона отримуватиме пенсію у розмірі 15 тисяч євро щомісяця. Окрім того, їй фінансуватимуть 2 помічників, водія, стенографіста та офіс-менеджера.
  • Після відставки з посади канцлерки Меркель також матиме право обіймати державну посаду.