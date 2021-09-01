Про плани Меркель встигнути провести зустріч "нормандської четвірки" в ефірі радіо розповіла пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.
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Меркель хоче встигнути зібрати "нормандську четвірку"
Канцлерка чітко сказала під час пресконференції (за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським – 24 канал), що вона до останнього дня намагатиметься організувати нормандську зустріч на вищому рівні,
– зазначила пані посол.
Вона додала, що "коли четверо сидять, тиск на Путіна більший і тоді, можливо, є результат". Тому Меркель й хоче провести зустріч до кінця її каденції на посту канцлерки.
Крім того, Фельдгузен наголосила, що звільнення заручників Кремля повністю залежить від Володимира Путіна. А Німеччина за кожної нагоди намагається переконати президента Росії у необхідності такого кроку.
Зустрічі у нормандському форматі: що відомо
- Перша і наразі остання зустріч в нормандському форматі за участю Володимира Зеленського відбулась у грудні 2019 року. Наступні не проходять через блокування зі сторони Росії.
- Канцлерка Німеччини 22 серпня зустрілася у Києві з президентом України. Тоді Меркель назвала Росію стороною конфлікту на Донбасі та повідомила про бажання провести зустріч в нормандському форматі на рівні президентів.