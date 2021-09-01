Про плани Меркель встигнути провести зустріч "нормандської четвірки" в ефірі радіо розповіла пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

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Меркель хоче встигнути зібрати "нормандську четвірку"

Канцлерка чітко сказала під час пресконференції (за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським – 24 канал), що вона до останнього дня намагатиметься організувати нормандську зустріч на вищому рівні,

– зазначила пані посол.

Вона додала, що "коли четверо сидять, тиск на Путіна більший і тоді, можливо, є результат". Тому Меркель й хоче провести зустріч до кінця її каденції на посту канцлерки.

Крім того, Фельдгузен наголосила, що звільнення заручників Кремля повністю залежить від Володимира Путіна. А Німеччина за кожної нагоди намагається переконати президента Росії у необхідності такого кроку.

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