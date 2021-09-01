О планах Меркель успеть провести встречу "нормандской четверки" в эфире радио рассказала госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

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Меркель хочет успеть собрать "нормандскую четверку"

Канцлер четко сказала во время пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским – 24 канал) она до последнего дня пытаться организовать нормандскую встречу на высшем уровне,

– отметила госпожа посол.

Она добавила, что "когда четверо сидят, давление на Путина больше и тогда, возможно, есть результат". Поэтому Меркель и хочет провести встречу до конца ее каденции на посту канцлера.

Кроме того, Фельдгузен подчеркнула, что освобождение заложников Кремля полностью зависит от Владимира Путина. А Германия при каждом случае пытается убедить президента России в необходимости такого шага.

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