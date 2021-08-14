Держава платитиме пані Меркель 15 тисяч євро щомісяця. А ще й фінансуватиме помічників та водія.

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Пенсія, водій і помічники: за що житиме Меркель після відставки з поста канцлерки

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель скоро піде на пенсію. Очікують, що відбудеться це після осінніх виборів.

  • Німецька асоціація платників податків визначила розмір пенсії пані Меркель – з огляду на її багаторічну службу в парламенті, на посаді федерального міністра та на чолі уряду.
  • Отже, Ангела Меркель отримуватиме не менше за 15 тисяч євро.

Але це не все. Як передбачає німецьке законодавство, всі колишні канцлери та колишні президенти мають бонуси після відставки. Тож Меркель також:

  • Матиме право на державну посаду.
  • Отримуватиме фінансування роботи свого офіс-менеджера, двох помічників, стенографіста та водія.

Ангелі Меркель, нагадаємо, 67 років. Уряд Німеччини вона очолює вже 16 років, а всього в політиці – понад 30.