Держава платитиме пані Меркель 15 тисяч євро щомісяця. А ще й фінансуватиме помічників та водія.

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Пенсія, водій і помічники: за що житиме Меркель після відставки з поста канцлерки

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель скоро піде на пенсію. Очікують, що відбудеться це після осінніх виборів.

Німецька асоціація платників податків визначила розмір пенсії пані Меркель – з огляду на її багаторічну службу в парламенті, на посаді федерального міністра та на чолі уряду.

Отже, Ангела Меркель отримуватиме не менше за 15 тисяч євро.

Але це не все. Як передбачає німецьке законодавство, всі колишні канцлери та колишні президенти мають бонуси після відставки. Тож Меркель також:

Матиме право на державну посаду.

Отримуватиме фінансування роботи свого офіс-менеджера, двох помічників, стенографіста та водія.

Ангелі Меркель, нагадаємо, 67 років. Уряд Німеччини вона очолює вже 16 років, а всього в політиці – понад 30.

Зверніть увагу: наприкінці серпня Ангела Меркель здійснить два важливі міжнародні візити – до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним та до Києва для розмови з Володимиром Зеленським.