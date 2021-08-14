Государство будет платить госпоже Меркель 15 тысяч евро ежемесячно. А еще и финансировать помощников и водителя.

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Пенсия, водитель и помощники: за что будет жить Меркель после отставки с поста канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель скоро уйдет на пенсию. Ожидается, что произойдет это после осенних выборов.

Немецкая ассоциация налогоплательщиков определила размер пенсии госпожи Меркель – учитывая ее многолетнюю службу в парламенте, в должности федерального министра и во главе правительства.

Итак, Ангела Меркель получать не менее 15 тысяч евро.

Но это не все. Как предполагает немецкое законодательство, все бывшие канцлеры и бывшие президенты имеют бонусы после отставки. Поэтому Меркель также:

Будет иметь право на государственную должность.

Получать финансирование работы своего офис-менеджера, двух помощников, стенографиста и водителя.

Ангеле Меркель, напомним, 67 лет. Правительство Германии она возглавляет уже 16 лет, а всего в политике – более 30.