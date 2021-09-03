Блок ХДС/ХСС отримав найнижче значення, яке мав блок у цьому опитуванні. Про це свідчать дані опитування DeutschlandTrend.

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Блок ХДС/ХСС отримав би 20% голосів

Якби загальні вибори відбулися в найближчу неділю, блок ХДС/ХСС отримав би 20% голосів – на 7 пунктів менше у порівнянні з попереднім місяцем,

– мовиться у повідомленні.

Лідирує в рейтингу Соціал-демократична партія – вона покращила свої позиції на 7 пунктів до 25%.

На третьому місці з 16% підтримкою йдуть "зелені", однак партія знизила рейтинг на 3 пункти за місяць.

Далі – "Вільні демократи" з 13% (+1), права "Альтернатива для Німеччини" – 12% (+2) та партія "Ліві" – 6%.

35% опитаних віддають перевагу уряду, очолюваному СДПН, що на 5 пунктів більше, ніж в опитуванні від 20 серпня. 24% – хочуть, щоб ХДС/ХДС і надалі очолював федеральний уряд (-6%),

– з'ясували в опитуванні.

Ба більше, кожен восьмий (13%; -2) виступає за коаліцію, очолювану "Зеленими". Однак 28% (+3) опитуваних не висловлюють переваги в цьому контексті.

Голосування на канцлера: за Шольца – 43%

Якби канцлера Німеччини обирали прямим голосування, то:

за лідера СДПН Олафа Шольца проголосували б 43% виборців;

за очільника Християнсько-демократичного союзу Арміна Лашета – 16%;

за лідерку "Зелених" Анналену Бербок – 12% громадян.

до речі, 29% – досі не можуть або не хочуть обирати когось із цих політиків.

Коротко про вибори у Німеччині