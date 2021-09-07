Також канцлерка закликала німців вакцинуватися від коронавірусу. Вона дорікнула віцеканцлеру Олафу Шольцу, який назвав людей, що отримали вакцину від COVID-19, "морськими свинками".
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Меркель наголосила, що "ні Шольц, ні вона, ні хтось інший" не є "морськими свинками", коли отримують протестовані та схвалені препарати.
Кого Меркель бачить наступником
Меркель прокоментувала майбутні парламентські вибори. Вона зазначила, що хотіла б бачити на посаді кандидата в канцлери від Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів Арміну Лашету.
"У жодному разі не все одно, хто буде в наступному уряді. Чи це буде уряд із соціал-демократами й "зеленими", який враховуватиме підтримку "лівих", чи не відкидатиме такого розвитку подій. Або в уряді може бути ХДС та ХСС з Арміном Лашетом, який у помірних і центристських позиціях поведе нас у майбутнє", – повідомила канцлерка.
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Вона розкритикувала Ліву партію через вимогу припинити експорт озброєння та військові об'єкти Сполучених Штатів Америки в Німеччині. Опісля у парламентів пролунали обурливі вигуки.
"Я вже 30 років є депутаткою Бундестагу і не знаю, де ще обговорювати таке, як не тут – у серці нашої демократії", – відповіла на несхвалення Меркель.
Вибори у Німеччині: що відомо
- У Німеччині 26 вересня відбудуться парламентські вибори. Вони відбуваються раз у 4 роки.
- Наразі лідерами передвиборчого рейтингу є Соціал-демократична партія.
- У Німеччині часто фіксують кібератаки з Росії. Уряд переймається, що це може вплинути на вибори.