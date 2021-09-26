Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Infratest dimap. На третьем месте среди симпатий избирателей "Союз-90/Зеленые". Результат партии – 15% голосов.

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В ХДС/ХСС и социал-демократов – по 25%

Похожие результаты и в тех политсил, которые заняли четвертую и пятую позицию. "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия получили по 11% голосов избирателей. Вероятно, удастся проскочить в Бундестаг и Левой партии с результатом 5%.



Результаты экзит-пола в Германии / Картинки Infratest dimap

Меркель не выдвигала свою кандидатуру на выборах

Отметим, что действующая канцлер Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру на выборах. ХДС/ХСС ведет на выборы Армин Лашет. Он уже успел оконфузиться на голосовании 26 сентября.

Политик составил бюллетень так, что было видно, за кого он проголосовал. Однако, заверил федеральный офицер, отменять голос Лашета не будут.

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