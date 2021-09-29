Об этом заявил лидер Христианско-социального союза – младшего партнера ХДС Маркус Зёдер.

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Он также назвал результаты блока ХДС/ХСС на федеральных выборах "тяжелым поражением".

Обратите внимание! Социал-демократическая партия Германии набрала 25,7% голосов. А Христианско-демократический союз оказался на втором месте с результатом 18,9%.

"Олаф Шольц сейчас имеет лучшие шансы стать канцлером, это очевидно", – сказал Зёдер.

В то же время он отметил, что есть "небольшая возможность" того, что социал-демократам не удастся сформировать коалицию с "зелеными" и свободными демократами. В таком случае ХДС/ХСС готовы создавать коалицию с этими двумя партиями.

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В то же время блок ХДС/ХСС не теряет надежды создать свою коалицию с "зелеными" и свободными демократами. Сами "зеленые" и либералы пока не определились, с кем они готовы создать коалицию.

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