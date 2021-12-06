Новое немецкое правительство назвали "светофорным" из-за партийных цветов трех политических сил, которые сформировали коалицию. А именно "зеленые", СДПГ (красный цвет) и Свободная демократическая партия (желтый цвет).

Читайте также Еще одна партия поддержала новую коалицию в Германии

Социал-демократическая партия

Эта партия победила на парламентских выборах, поэтому ее представители займут должности канцлера Германии и руководителей 7 министерств:

Олаф Шольц – канцлер Германии,

Вольфганг Шмидт – глава канцелярии,

Кристин Ламбрехт – министр обороны,

Нэнси Фезер – министр внутренних дел,

Хубертус Хайль – министр труда и социальных дел,

Клара Гэйвиц – министр строительства,

Карл Лаутербах – министр здравоохранения,

Свенья Шульце – министерство экономического сотрудничества и развития.

"Союз 90 / Зеленые"

"Зеленые" в новом правительстве получат 5 министерских должностей:

Анналена Бербок – министр иностранных дел,

Роберт Хабек – вице-канцлер и министр экономики и защиты климата,

Анне Шпигель – министр по делам семьи,

Штеффи Лемке – глава департамента окружающей среды,

Джем Оздемир – министр сельского хозяйства.

Свободная демократическая партия

Представителям этой политической силы в правительстве отошли 4 кресла министров:

Кристиан Линднер – министр финансов,

Фолькер Виссинг – министр транспорта,

Марко Бушманн – министр юстиции,

Беттина Старк-Ватцингер – министр образования.

К слову, в "светофорном правительстве" Германии на руководящих должностях будет поровну женщин и мужчин.

Обратите внимание! На днях Социал-демократическая партия Германии на своем съезде одобрила коалицию с "зелеными" и Свободной демократической партией. Политсила Олафа Шольца сделала это первой из партнеров.

Смена власти в Германии: коротко

Выборы в Бундестаг состоялись 26 сентября. Победу одержала СДПГ (25,7% голосов), а блок ХДС/ХСС, который много лет был у власти, занял 2 место с самым низким за свою историю результатом (24,1%).

Сначала не было информации о том, кто будет формировать коалицию. Однако в конце концов ХДС/ХСС оставили за бортом.

О том, что Меркель сделала для Украины: смотрите в видео