Новое немецкое правительство назвали "светофорным" из-за партийных цветов трех политических сил, которые сформировали коалицию. А именно "зеленые", СДПГ (красный цвет) и Свободная демократическая партия (желтый цвет).

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Социал-демократическая партия

Эта партия победила на парламентских выборах, поэтому ее представители займут должности канцлера Германии и руководителей 7 министерств:

  • Олаф Шольц – канцлер Германии,
  • Вольфганг Шмидт – глава канцелярии,
  • Кристин Ламбрехт – министр обороны,
  • Нэнси Фезер – министр внутренних дел,
  • Хубертус Хайль – министр труда и социальных дел,
  • Клара Гэйвиц – министр строительства,
  • Карл Лаутербах – министр здравоохранения,
  • Свенья Шульце – министерство экономического сотрудничества и развития.

"Союз 90 / Зеленые"

"Зеленые" в новом правительстве получат 5 министерских должностей:

  • Анналена Бербок – министр иностранных дел,
  • Роберт Хабек – вице-канцлер и министр экономики и защиты климата,
  • Анне Шпигель – министр по делам семьи,
  • Штеффи Лемке – глава департамента окружающей среды,
  • Джем Оздемир – министр сельского хозяйства.

Свободная демократическая партия

Представителям этой политической силы в правительстве отошли 4 кресла министров:

  • Кристиан Линднер – министр финансов,
  • Фолькер Виссинг – министр транспорта,
  • Марко Бушманн – министр юстиции,
  • Беттина Старк-Ватцингер – министр образования.

К слову, в "светофорном правительстве" Германии на руководящих должностях будет поровну женщин и мужчин.

Смена власти в Германии: коротко

  • Выборы в Бундестаг состоялись 26 сентября. Победу одержала СДПГ (25,7% голосов), а блок ХДС/ХСС, который много лет был у власти, занял 2 место с самым низким за свою историю результатом (24,1%).
  • Сначала не было информации о том, кто будет формировать коалицию. Однако в конце концов ХДС/ХСС оставили за бортом.

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