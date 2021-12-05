Соответствующее заявление сделал глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. Это произошло 5 декабря.

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Еще одна партия присоединилась к коалиционному соглашению в Германии

Я уверен, что эта страна выиграет от этой коалиции. Давайте начнем. Германия ждет этого нового старта,

– заявил Линднер.

Он также добавил, что их партия остается "независимой партией со своими убеждениями". В то же время либералы после социал-демократов проголосовали за одобрение коалиционного соглашения.

В коалицию войдут Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия. Именно они сформируют в стране "светофорное" правительство. Однако "зеленые" еще не сделали соответствующее заявление.

Коротко о коалиции в правительстве Германии

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. Победила Социал-демократическая партия, которая набрала 25,7% голосов.

За ними 18,9% получил Христианско-демократический союз. После него 14,8% – "зеленые" и 11,5% – "Свободная демократическая партия" (11,5%).

Социал-демократы заявили, что Христианско-демократический союз Ангелы Меркель не войдет в коалицию.

Ангела Меркель впервые после 16 лет у власти не шла на выборы. Именно поэтому правительство возглавит лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц.

Известно, что глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер получит должность министра финансов в новом правительстве.

Главой МИД станет Анналена Бербок от партии "зеленых", которая много лет критикует Кремль и выступает против запуска "Северного потока-2".

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Полный текст публикации Свободной демократической партии

Свободная демократическая партия Германии остается независимой партией со своими убеждениями, даже если мы правим "на светофоре". Я уверен, что эта страна выиграет от этой коалиции. Давайте начнем. Германия ждет этого нового старта.