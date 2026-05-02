Останньою краплею стала суперечка американського президента з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це пише Reuters.

Що відомо рішення Трампа?

Трамп почав погрожувати скороченням військ кілька днів тому.

Так, 27 квітня Мерц заявив, що іранці принижують США на переговорах щодо закінчення двомісячної війни. Політик додав, що не бачить, яку стратегію виходу дотримується Вашингтон.

Нагадаємо, що натомість Трамп заявив Мерцу, що той має зайнятися війною в Україні, а не Іраном. Спроби німецького канцлера закінчити російсько-українську війну він назвав неефективними.



Варто також зауважити, що у квітні Мерц припустив втрату територій України для мирної угоди з Росією. Політолог Володимир Фесенко зауважив 24 Каналу, що могло йтися про фактичну відмову від територій, а не юридичну. Тобто все вкладається в план України припинити війну на теперішній лінії розмежування.

Високопоставлений чиновник Пентагону, який побажав залишитися анонімним, заявив, що нещодавня німецька риторика була "недоречною та некорисною".

Президент справедливо реагує на ці контрпродуктивні зауваження,

– зазначив чиновник.

У Пентагоні зазначили, що виведення військ буде завершено протягом наступних 6 – 12 місяців. Скоротити кількість військових США в Європі планують приблизно до рівня до 2022 року.

Довідково. Наразі у Німеччині проживає близько 35 000 військовослужбовців США. Це найбільша кількість по всій Європі. Вона значно зросла після того, як Росія вдерлася в Україну. Це й спровокувало нарощування сил тодішнім президентом Джо Байденом.



Варто зауважити, що Трамп давно хотів скоротити присутність американських військ у Німеччині. Він наполягав на скороченні приблизно на 12 000 військовослужбовців наприкінці свого першого терміну, але цього так і не сталося. Адже Трамп програв вибори, а Байден скасував план.

Чиновник зазначив Reuters, що рішення Трампа вивести війська пов'язане з прагненням Білого дому, щоб Європа стала головним постачальником безпеки на континенті.

Втім, схоже, що Трамп цим кроком також нагадав про готовність реагувати на уявну нелояльність союзників.

Видання Reuters ексклюзивно повідомило про внутрішній електронний лист Пентагону, в якому викладено варіанти покарання союзників по НАТО, які, на думку Вашингтона, не підтримали війни з Іраном. У списку також призупинення членства Іспанії в Альянсі та перегляд позиції США щодо претензій Великої Британії на Фолклендські острови.

До слова, наступними після Німеччини можуть вивести американські війська з Італії та Іспанії. На питання, чи станеться це, Трамп відповів: "Ймовірно".

Як Європа виступила проти війни в Ірані?

У квітні Трамп уже погрожував запровадити повне торговельне ембарго США проти Іспанії. Країна заявила, що не дозволить використовувати свої бази чи повітряний простір для нападу на Іран.

Довідково. Сполучені Штати мають дві важливі військові бази в Іспанії: військово-морську базу Рота та авіабазу Морон.

Трамп також не отримав підтримки від прем'єрки Італії Джорджії Мелоні. Критикував його й Папа Римський.

Американський президент лаяв союзників по НАТО за те, що вони не направили свої військово-морські сили для допомоги у відкритті Ормузької протоки.

Президент дуже чітко висловив своє розчарування риторикою наших союзників та нездатністю забезпечити підтримку операцій США, які їм вигідні,

– сказав високопоставлений чиновник Пентагону.

Як реагують у Німеччині?

Раніше Мерц заявляв, що з німцями та європейцями не консультувалися до того, як США та Ізраїль почали атакувати Іран 28 лютого. Він висловив свій скептицизм щодо конфлікту безпосередньо Трампу після початку нападу.

Заява Трампа про перегляд кількості американських військ у Німеччині здивувала німецьких військових чиновників.

Вони стверджують, що Німеччина зробила більше, ніж інші союзники, для підтримки війни США в Ірані. Наприклад, дозволила використовувати бази та здійснювати прольоти.

Уряд Німеччини схвалив ключові цілі для свого бюджету на 2027 рік. Країна прагне збільшити витрати на оборону.

"Європейські лідери, ймовірно, наполягатимуть на збільшенні своїх витрат на оборону, вважаючи Вашингтон дедалі більш ненадійним та негідним довіри", – Імран Баюмі, колишній чиновник Пентагону, який зараз працює в Атлантичній раді.

Контакти Мерца та Трампа: останні новини

Нещодавно Мерц жорстко потролив Трампа і спародіював його голос. Сталося це через те, що канцлер розповів американському президенту, що в Німеччині скоротилася кількість заяв на надання притулку на 60%, але президент Трамп не повірив йому.

Через декілька днів, 3 березня відбулася зустріч Мерца та Трампа у Білому домі. Вона пройшла непросто. Президент США критикував британського прем'єра Кіра Стармера, самому канцлеру теж дісталося. Зокрема, Трамп невдало пожартував про "удар" по Німеччині. Втім, Мерцу довелося покірно слухати усі жарти.

Через кілька тижнів після зустрічі, 22 березня, політики мали ще одну розмову, але вже телефонну.