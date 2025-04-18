Таку думку в етері 24 Каналу висловив екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, додавши, що у США пріоритет – Тихий океан, а Китай – головний противник.

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Країнам слід об'єднуватися заради безпеки

Сьогодні вірити, що Сполучені Штати в чомусь можуть допомогти, зі слів Кульпи, не варто. Він наголосив, що Вашингтон зруйнував довіру до себе.

США не здатні воювати на 2 фронти. Як тільки постане ризик конфлікту на Далекому Сході, вони зникнуть. Ми маємо думати як надавати безпеку собі самостійно,

– вважає Кульпа.

В Росії, за переконанням екссекретаря Польської делегації в Парламенті НАТО, немає потенціалу бути бандитом, який в змозі погрожувати. Країна-агресорка постійно намагається це робити, але вона, зі слів Кульпи, не настільки небезпечна, якою хоче здаватися.

Кульпа висловив думку, що Норвегія, Фінляндія, Польща, Україна, Туреччина могли б співпрацювати, тренуватися, з'єднати свої оборонно-промислові комплекси, щоб купувати один в одного зброю, підтримувати нашу державу, яка відчуває на собі основний удар Росії.

Можна доєднати Данію, Велику Британію, Голландію, Канаду. Тоді отримаємо систему, яка зможе сама собі гарантувати безпеку,

– переконаний Кульпа.

Нині, з його слів, політика Трампа розвалюється як раз на українському солдатові, який захищає свою Батьківщину, і на українському інженерові, який створює технології, які знецінюють те, що існує в США.

Зазначимо, що полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що гарантією безпеки для України можуть стати європейські війська, однак не в якості миротворців, а регулярних частин. Вони можуть базуватися вздовж кордону з Білоруссю, забезпечувати постачання боєприпасів, навчати українських військовослужбовців, прикривати полігони іноземними засобами ураження.