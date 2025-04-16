Про це 24 Каналу розповів британський економіст Тімоті Еш, зауваживши, що мовиться про інвестиції. Однак для цього США повинні надати міжнародним компаніям певні гарантії.

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Чим угода вигідна для України

За словами британського економіста, поки що умови угоди про корисні копалини з боку США виглядають як "віддати все" американцям. США мають наступне бачення – американські компанії інвестують в Україну. Це справді буде вигідно обом сторонам, особливо нашій країні.

Однак він зазначив, що міжнародний бізнес не буде інвестувати в Україну без гарантій безпеки. На думку Еша, він не прийме розмитих обіцянок від адміністрації Трампа, а точніше ніяких обіцянок загалом.

Сама думка про наявність американських компаній в Україні як гарантія безпеки – це наївно. Росія атакувала Україну, коли тут були американські компанії. Тому ця угода про копалини не вартує навіть паперу, якщо тут не будуть представлені конкретні гарантії безпеки від США,

– наголосив він.

Британський економіст додав, що саме тому українська влада зараз веде з Вашингтоном угоди щодо цієї угоди та розглядає різні варіанти.

Нагадаймо, що Україна отримала від США проєкт угоди про корисні копалини. Зараз Київ формує свою позицію щодо угоди та планує надіслати її Вашингтону. Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що як тільки буде досягнутий консенсус, українська влада обов'язково вийде з публічною позицією до депутатів Верховної Ради.