Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Юлії Свириденко на годині запитань до уряду.

Дивіться також Новий текст угоди з США про надра може суперечити наміру України вступити до ЄС

Україна формує свою позицію щодо угоди про надра

Свириденко повідомила, що уряд отримав від США текст угоди про надра і опрацьовує його.

За її словами, Київ формує свою позицію щодо угоди та надішле Вашингтону. За необхідності будуть консультації з Верховною радою.

Ми дійсно отримали текст угоди, ми зараз її опрацьовуємо. Це робоча версія, яка відображає позицію юридичних американських радників. Ми готуємо свою позицію,

– розповіла вона.

Свириденко додала, будь-які публічні дискусії щодо угоди завдають тільки шкоду та заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами.

"Дуже важливо треба зазначити наступне: будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди завдають тільки шкоду перемовинам і заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Як тільки буде досягнутий консенсус, ми обов'язково вийдемо з публічною позицією до депутатів Верховної Ради", — сказала міністерка.