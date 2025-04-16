Об этом 24 Каналу рассказал британский экономист Тимоти Эш, отметив, что говорится об инвестициях. Однако для этого США должны предоставить международным компаниям определенные гарантии.

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Чем соглашение выгодно для Украины

По словам британского экономиста, пока что условия соглашения о полезных ископаемых со стороны США выглядят как "отдать все" американцам. США имеют следующее видение – американские компании инвестируют в Украину. Это действительно будет выгодно обеим сторонам, особенно нашей стране.

Однако он отметил, что международный бизнес не будет инвестировать в Украину без гарантий безопасности. По мнению Эша, он не примет размытых обещаний от администрации Трампа, а точнее никаких обещаний в целом.

Сама мысль о наличии американских компаний в Украине как гарантия безопасности – это наивно. Россия атаковала Украину, когда здесь были американские компании. Поэтому это соглашение об ископаемых не стоит даже бумаги, если здесь не будут представлены конкретные гарантии безопасности от США,

– подчеркнул он.

Британский экономист добавил, что именно поэтому украинская власть сейчас ведет с Вашингтоном соглашения по этому соглашению и рассматривает различные варианты.

Напомним, что Украина получила от США проект соглашения о полезных ископаемых. Сейчас Киев формирует свою позицию по соглашению и планирует отправить ее Вашингтону. Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что как только будет достигнут консенсус, украинская власть обязательно выйдет с публичной позицией к депутатам Верховной Рады.