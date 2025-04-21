Эти предложения США выдвинули Украине и европейским союзникам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

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Чего ожидает Вашингтон

Западные чиновники рассказали, что Вашингтон выдвинул предложения украинской делегации в Париже на прошлой неделе в конфиденциальном документе. Эти идеи также представили европейским чиновникам во время однодневной встречи в столице Франции.

Предложения предусматривают возможное признание США аннексии Крыма и неприсоединение Украины к НАТО. Вашингтон ожидает ответа Киева. Вероятно, он поступит во время встречи американских, украинских и европейских чиновников в Лондоне в конце этой недели.

В случае достижения единодушия относительно этого, предложения могут передать для ознакомления Москве. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что администрация Трампа может приостановить свои переговорные усилия, если не увидит прогресса.

Высокопоставленный Госдепа США назвал идеи, представленные украинцам, вариантами, которые Киев должен взвесить, а не предложением "принять или отказаться". Чиновник сказал, что "список потенциальных вариантов" был предоставлен "для обсуждения и обратной связи".