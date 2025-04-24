Президент США имеет свою "формулу мира", которую хочет быстро реализовать. Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней политики Николай Маломуж, объяснив, что она заключается в преференциях России.

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Как Трамп манипулировал в своих заявлениях

Такие идеи передают Трампу люди из его ближайшего окружения: Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джей Ди Вэнс. Они влияют на его видение российско-украинской войны и общую оценку ситуации, в частности отношение к оккупированному Крыму.

Сейчас мы проигрываем оперативно, дипломатически и информационно России. Россияне уже давно отработали на Трампе несколько программ влияния. Нам надо найти представителей, которые могут напрямую общаться с ним и людьми, к которым он прислушивается,

– добавил генерал армии.

Во время своей первой каденции Трамп имел другую стратегию мира. В это время Владимир Путин был готов выйти из Донбасса, а Крым должен был стать международной экономической зоной как Гонконг. Президент США был инициатором этого процесса, а не говорил, что оккупированный полуостров якобы не украинский.

"Заявление о Крыме было манипуляцией со стороны Трампа на фоне неудач в переговорах с Россией и в быстром достижении мира, которое он обещал. От безысходности он начинает выражать свое недовольство Зеленским", – добавил Маломуж.

В Конституции Украины четко указано, что Крым, а также все области, где ведутся боевые действия, – являются суверенной территорией. Изменить это нельзя. Трамп осознает, что юридически не может признать Крым российским, поэтому избегает таких формулировок. Он обратил внимание лишь на то, что полуостров отдали "без единого выстрела".

Риторика в отношении Украины действительно негативная, но пока Трамп имеет “иммунитет” на подобные высказывания.

К слову, президент США прокомментировал массированную атаку России 24 апреля. Он обратился к Владимиру Путину с просьбой остановиться и отметил, что каждую неделю умирает 5 тысяч солдат.