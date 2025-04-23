У Білому домі говорили, що Віткофф знову поїде до Путіна. До того про таку можливість інформували в ЗМІ.

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Чи правда, що Путін зустрінеться із Віткоффом цього тижня

Цю новину повідомило видання Axios з посиланням на джерела.

Також у ЗМІ зауважили, що трекінговий сервіс Flightradar зафіксував виліт літака Gulfstream G650 у бік Росії. Імовірно, на борту може бути спецпосланець Трампа.

Це вже буде четверта зустріч Віткоффа з Путіним.