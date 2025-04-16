Сообщает 24 Канал со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Ipsos для независимой организации Central European Digital Media Observatory (CEDMO), которые опубликовали Denník N.

Смотрите также "Никто не может указывать мне": Фицо с возмущением высказался по поводу совета Каллас не ехать в Москву

Какова поддержка Украины в Словакии

Согласно результатам опроса, более 18% граждан Словакии выступают за победу России в войне против Украины. Зато только треть респондентов хочет, чтобы победила именно Украина.

Еще 33% опрошенных хотят, чтобы война завершилась временным миром – без победы одной из сторон.

Более 16% участников опроса признались, что не знают или им безразлично, каким будет финал конфликта.

Какая поддержка Украины среди политических партий Словакии

Меньше всего поддержки Украина имеет среди избирателей правящей партии Smer, которую возглавляет премьер-министр страны Роберт Фицо. Лишь 3% из них хотят победы Киева, тогда как 43% – желают победы Москвы.

Среди избирателей внепарламентского движения "Республика" Россию поддерживают 44%, тогда как Украину – только 6%.

Аналогичная картина наблюдается и с коалиционной Словацкой национальной партией. 31% ее избирателей поддерживают победу России, только 4% – Украины. В то же время избиратели коалиционной партии "Голос" несколько больше поддерживают Украину – 27% за ее победу против 14% в пользу России.

Самый высокий уровень поддержки Украины фиксируется среди избирателей оппозиционного движения "Прогрессивная Словакия" (75%) и внепарламентской партии "Демократы" во главе с экс-министром обороны Ярославом Надем (63%). Только 4% избирателей "Демократов" и 1% избирателей "Прогрессивной Словакии" желают победы России.

Среди избирателей Христианско-демократического движения 53% поддерживают Украину, и только 4% - Россию. В партии "Свобода и солидарность" (SaS) 50% выступают за Украину, 4% – за Россию. 47% избирателей Словацкого движения поддерживают Украину.

В то же время только 7% молодежи в возрасте 16 – 24 лет поддерживают победу России, тогда как в возрастной группе 35 – 44 лет таких уже 18%, в категории 55 – 64 – 20%, а среди людей старше 65 лет - аж 26%.

Напомним, что парламент Словакии отклонил проект резолюции, который призвал Россию вывести свои войска из Украины и осуждал российские удары по Кривому Рогу и Сумах. Известно, что предложение на рассмотрение вынес оппозиционный депутат Ондрей Достал.