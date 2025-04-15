Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Denník N.

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Фицо поедет в Москву 9 мая

Отметим, что Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.

Также ЕС дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в это объединение, не посещать парад в Москве 9 мая и не ехать в Россию.

Однако Роберт Фицо возмутился советом Каллас не ехать в столицу страны-агрессора и в очередной раз подтвердил, что 9 мая поедет туда.

Я еду в Москву 9 мая. Предупреждение госпожи Каллас – это шантаж или объявление о том, что я буду наказан, когда вернусь из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й,

– заявил он.

После этого словацкий политик заочно обратился к главе дипломатии ЕС и сказал, что "никто не может указывать мне, куда я должен или не должен ехать".

"И я напоминаю, что я один из немногих в ЕС, кто последовательно говорил о необходимости мира в Украине, и я не принадлежу к горячим сторонникам продолжения этой бессмысленной войны", – заявил словацкий премьер.

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В России заявили, что не считают правильными предостережения Каллас относительно стран, желающих принять участие в мероприятиях 9 мая в Москве. В частности, об этом сказал приспешник Путина Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

Что касается упомянутой вами госпожи Каллас, то мы обращаем внимание на ее достаточно жесткие заявления. Мы не считаем их правильными. Не нам давать оценку этим угрозам. Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. Как нам представляется, в Европе есть государства, которые не воспринимают такой риторики,

– сказал он.

Песков также добавил, что в Москве "будут рады" всем, кто хотел бы принять участие в мероприятиях в тот день.

"Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня, которые, как мы считаем, должны быть важными для всех народов Европы и мира, – сказал он. – Это необходимо для будущего всего мира и особенно Европы".

Напомним, что еще в феврале Путин начал собирать своих "друзей" на очередной парад 9 мая. Как уже известно, Фицо точно планирует приехать в российскую столицу. Компанию для Фицо составит еще несколько лидеров, о чем писали пропагандистские СМИ.