Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SME.

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Словацкий парламент не осудил Россию за атаки на Сумы и Кривой Рог

Указывается, что предложение на рассмотрение вынес оппозиционный депутат Ондрей Достал. Однако, большинство депутатов отклонили его.

Такое решение было довольно ожидаемым, ведь большинство в парламенте Словакии контролирует коалиция во главе с премьером Робертом Фицо.

К слову накануне сам Фицо отреагировал на обстрел Сум, но не упомянул Россию. Фактически он отказался прямо осудить атаку России на город, отметив, что у него "недостаточно информации".

Отметим, что глава словацкого правительства также отверг призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас к европейским лидерам не посещать Москву по случаю так называемого парада победы 9 мая.

Так, Фицо в очередной раз подтвердил, что 9 мая он поедет в столицу страны-агрессора.

Напомним, что вражеские оккупационные войска вечером 4 апреля обстреляли Кривой Рог баллистической ракетой. В результате в городе погибли десятки людей, среди них много детей. Удар произошел возле места, где расположена детская площадка

Через менее, чем 10 дней, утром на Вербное воскресенье, 13 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Сумах. Вследствие вражеской атаки есть разрушения. К сожалению, в результате террора врага есть много погибших и пострадавших.