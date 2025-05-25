Відповідну заяву він зробив під час виступу перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті що у Нью-Йорку у суботу, 24 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Яці цілі озвучив Трамп

Американський президент у виснаженні армії США звинуватив демократів.

Вони задіяли збройні сили у всіляких соціальних проєктах і політичних справах, залишаючи наші кордони беззахисними і виснажуючи наші арсенали для ведення війн з іншими країнами. Але за адміністрації Трампа ці дні закінчилися,

– заявив він.

За його словами тепер армію позбавлять відволікаючих чинників, зосереджуючись на "основній місії", яка передбачає "розгром і вбивство" противників США та захист "великого американського прапора". Наголосив на потребі домінування над ворогом.

"Завдання ЗС США полягає не в тому, щоб влаштовувати драг-шоу, трансформувати іноземні культури або поширювати демократію у світі під дулом пістолета. Завдання військових – домінувати над будь-яким ворогом і знищувати будь-яку загрозу", – додав він.

До слова, згідно з останніми опитуваннями, більшість американців, як прихильників демократів, так і республіканців, виступають за продовження військової підтримки України адміністрацією Дональда Трампа.