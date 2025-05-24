Про це в суботу, 24 травня, заявив Дональд Трамп. Він виступив перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті, передає 24 Канал.

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Що розповів про дрони Трамп

За словами президента США, російсько-українська війна продемонструвала – професія військових змінюється дуже швидко.

Хочете вірте, хочете ні, але ви займаєтеся бізнесом і професією, де все змінюється так само швидко, як війна... На жаль, ми бачимо це на прикладі Росії та України,

– заявив Трамп.

Він також додав, що американська армія продовжує вивчати "дуже страшну річ" – різні форми ведення бойових дій, зокрема, використання швидких і точних безпілотників.

Ми ніколи не бачили нічого подібного, ніколи, і ми вчимося на цьому. Ваша професія змінюється дуже швидко,

– підсумував американський президент.

Нагадаємо, нещодавно в мережі вперше показали, як обладнаний тепловізійною камерою український дрон-перехоплювач Sting знищив російський "Шахед".

Sting здатний літати зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину та підійматися на висоту близько 3 кілометрів, його середня вартість у десятки разів нижча, ніж у ворожого дрона-камікадзе.