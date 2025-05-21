Такой вопрос госсекретарю задал сенатор-демократ Билл Китинг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию бюджетных слушаний.

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Что Марко Рубио сказал о президенте России

На слушаниях государственный секретарь не смог ответить "да" или "нет" на вопрос "считаете ли вы Владимира Путина военным преступником?" Вместо этого он начал объяснять стремление США закончить войну.

Я думаю, вы можете посмотреть на случаи, которые там случались, и, конечно, охарактеризовать их как военные преступления, но наше намерение – это положить конец этой войне,

– ответил Рубио.

В то же время госсекретарь однозначно заявил, что Россия – агрессор в войне с Украиной.

Также Марко Рубио намекнул на переосмысление внешней политики администрацией Трампа. "Соединенные Штаты больше не могут решать все проблемы мира", – заявил он. Госсекретарь добавил, что в мире происходит "много ужасных вещей", но приоритет надо отдавать национальным интересам.