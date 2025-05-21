Таке питання держсекретарю поставив сенатор-демократ Білл Кітінг. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію бюджетних слухань.

Читайте також: Яструб у Держдепі: чи допоможе Україні Марко Рубіо та що говорив про війну та Росію

Що Марко Рубіо сказав про президента Росії

На слуханнях державний секретар не зміг відповісти "так" чи "ні" на питання "чи вважаєте ви Владіміра Путіна воєнним злочинцем?" Натомість він почав пояснювати прагнення США закінчити війну.

Я думаю, ви можете подивитися на випадки, які там траплялися, і, звичайно, охарактеризувати їх як воєнні злочини, але наш намір – це покласти край цій війні,

– відповів Рубіо.

Водночас держсекретар однозначно заявив, що Росія – агресор у війні з Україною.

Також Марк Рубіо натякнув на переосмислення зовнішньої політики адміністрацією Трампа. "Сполучені Штати більше не можуть розв'язувати всі проблеми світу", – заявив він. Держсекретар додав, що у світі відбувається "багато жахливих речей", але пріоритет треба надавати національним інтересам.