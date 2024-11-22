Поскольку ракета большая и дорогая, нет смысла ее использовать таким образом, как это сделала Россия. Такое мнение 24 Каналу высказал военный аналитик Ян Матвеев, отметив, что "Орешник" чрезвычайно сложно сбить, потому что ракета атакует цель фактически из космоса, поднимаясь на высоту более 100 километров.

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Предполагаемые характеристики "Орешника"

По словам Матвеева, "Орешник" – большая баллистическая ракета, вероятно, двухступенчатая. Ее могли переделать из советской ракеты "Пионер" или межконтинентальной баллистической "Ярс", которую ранее уже переделывали в РС-26.

"Орешник" может иметь среднюю дальность – от 1000 до 5,5 тысячи километров. Это не "Искандер" с радиусом действия 500 километров, но и не "Ярс" или "Булава", которые летают на более чем 10 тысяч километров.

Ракета создана для несения ядерного оружия. В этом ее смысл, потому что она большая и дорогая. Большая дальность и высокая скорость обеспечивает как раз ценность и тяжесть. Большая часть ракеты – двигатели,

– отметил военный аналитик.

Если пользоваться вариантом, что "Орешник" переделали с РС-26, то боевая часть может быть от 1 до 1,5 тонны. Каких-то точных данных нет, но внутри должны быть 3 – 4 ядерные боеголовки.

Обратите внимание! В то же время аналитики Defence Express считают, что это на самом деле ракета РС-26 "Рубеж". Можно предположить, что Путин, называя "Рубеж" "Орешником", хотел запугать Запад.

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Если заменить ядерный заряд на фугасные части с обычной взрывчаткой, по мощности "Орешник" можно считать аналогом авиабомбы ФАБ-1500, крылатой ракеты Х-22 или трех Х-101.

Поэтому с военной точки зрения использовать такие ракеты без ядерных боеголовок нет большого смысла. Происходит потеря боевой возможности. Даже есть такое мнение, что "Искандеры" не в ядерном исполнении – неэффективные и слишком дорогие ракеты, несмотря на их точность, скорость и сложность сбивания,

– объяснил Ян Матвеев.

Ключевое преимущество этой ракеты – ее сложно сбить. Если "Искандер" не достигает полной баллистической траектории, то "Орешник" поднимается на высоту более 100 километров, практически в космос, и уже оттуда главная часть ракеты разделяется на блоки и соответственно наводится на цель.

Отметим, президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Путина о "Орешнике". Он отметил, что новая российская баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством, что Россия точно не хочет мира.