Он сознательно пошел на такой шаг до инаугурации Дональда Трампа. Если бы республиканец уже был у власти, была бы одна реакция. Но Америку еще возглавляет Джо Байден, поэтому ответ должен поступить от него и его администрации. Если его не будет, как объяснил 24 Каналу посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый, это будет ударом по Вашингтону.

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Какова цель удара по Днепру

Ударив по Днепру, Россия дала сигнал основным ядерным державам: Великобритании, Франции и США. Путин сделал еще один сознательный шаг к эскалации, он повышает ставки. Какой бы ни была ракета – межконтинентальной баллистической "Рубеж" или средней дальности "Орешник" – это комплексы стратегического значения, которые несут ядерные боеголовки.

Главная проблема на данный момент – реагирования на агрессивные действия России. Все страны, которые высказались в поддержку Украины, не могут или не готовы осмыслить эту угрозу. Они не хотят ответить зеркально. Глава Кремля, видя это, будет каждый раз больше эскалировать.

Путин намеренно сделал это до инаугурации Трампа. Воспользовался переходным периодом, чтобы сделать такой шаг,

– сказал Валерий Чалый.

Когда приходит новый президент США, независимо от фамилии, он воспринимает такой "подарок" как атаку на себя. Если бы Трамп уже был у власти, была бы одна реакция, но он начнет выполнять свои обязанности только 20 января.

Поэтому ответ должен поступить от действующего президента Джо Байдена и его администрации во главе с Джейком Салливаном. Он нужен как раз самой Америке для защиты национальных интересов. Также от этого зависит, как Байден завершит свою каденцию. Если ответа не будет, это станет ударом не только по Украине, но и по США.

К слову, представитель МИД Георгий Тихий заявил, что министерство тщательно задокументировало выступление Путина, посвященное применению им против Украины, по его же собственным словам, баллистической ракеты средней дальности "Орешник".