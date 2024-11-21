Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, прокомментировав информацию о том, сколько в России ракет. По его мнению, сейчас страна-агресорка способна производить примерно 150 – 170 различных ракет в месяц.

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Россия имеет определенные проблемы

Как отметил Черник, Россия вряд ли сможет выйти на большие показатели производства ракет в месяц. Если микроэлектронику еще реально достать в обход санкций, то с порохом и другими составляющими взрывчатки все значительно сложнее.

Кроме того, Россия явно имеет проблемы с работниками. Производство ракет – сложная и интеллектуальная работа, которая требует квалифицированного персонала. Туда не поставишь условных работников.

Стоит также обратить внимание на способность России запускать ракеты. Тут они тоже уперлись в потолок из-за проблем с носителями.

По моим вычислениям, у них есть 26 рабочих Ту-95МС из числа 60. Они могут брать на борт 8 Х-101 или 6 Х-555. Теоретически 160 ракет. Они рассказывают о 150 пусковых установках к "Искандерам". Там по 2 ракеты. Получается 300. Еще есть 20 самолетов Ту-22М3, которые берут на борт по 2 ракеты Х-22. Также есть до 20 кораблей-ракетоносителей. Там по 8 ракет. Это еще 160 ракет. В общем – 620 ракет за один пуск. А теперь идет момент истины. Если бы они могли делать такие массовые пуски, то давно бы уже их делали,

– сказал Черник.

Российские оккупанты не могут одновременно запускать такое огромное количество ракет. Большинство их стратегических бомбардировщиков достаточно старые. Самый молодой Ту-95МС выпустили в 1994 году. А самый массированный удар оккупантов состоялся в августе 2024 года. Тогда они запустили одновременно 127 ракет.

На более высокие показатели им сложно будет выйти. Если запустят 132 ракеты, то для них это станет событием. С таким типом ударов мы разработали алгоритм борьбы. Коэффициент сбивания ракет и "Шахедов" составляет 92%-96%. Также существенно возросло такое явление как "локально потеряли". РЭБ начал значительно лучше работать,

– подчеркнул Черник.

Добавим, 21 ноября диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Украине новой баллистической системой средней дальности "Орешник". Об этом оружии вообще ничего не известно. Аналитики объяснили, что на самом деле "скрывается" за названием "Арешник".