Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что россияне могли изготовить межконтинентальные баллистические ракеты еще до полномасштабного вторжения и вообще – еще до аннексии Крыма. Ранее в ГУР сообщали, что враг мог накопить запасы высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня в количестве примерно 870 единиц.

Важно Путин использует Украину как полигон, – Зеленский об ударе новой российской ракетой

Фиксируются определенные тенденции роста

В то же время большинство российских межконтинентальных ракет направлены на США. Если бы они использовали все эти ракеты против Украины, чем бы они угрожали Соединенным Штатам? Тогда, по словам Мусиенко, был бы ответный очень мощный удар от американцев.

Эти ракеты предназначены прежде всего для их использования как носителей ядерного оружия. Поэтому 521 межконтинентальную ракету россияне не направят по Украине. Однако есть риски, что могут запустить еще такую, которой они ударили 21 ноября по Днепру,

– отметил он.

Россияне в течение 2024 года накапливали ракеты. Еще в июле была информация, что они производили примерно 90 в месяц ракет всех типов. Сейчас видим, как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, что эта цифра выросла. Россия делает все возможное для того, чтобы производить как можно больше ракет.

Также произошел скачок производства "Искандеров" – примерно 70 в месяц. Это очень много, ведь в 2023 году речь шла о том, что Россия может производить с натяжкой только 20 таких ракет в месяц.

Если они увеличили производство в 2,5 раза, это означает, что имеют или определенные успехи в импортозамещении, или нашли лазейки для обхождения санкций. Других объяснений на сегодня нет, потому что у россиян не выросла настолько материально-техническая база и не появились элементы и детали собственного производства,

– отметил он.

В то же время если посмотреть на эту ситуацию глобально, то запасы ракет, которые имеют россияне сегодня, такие же, которые были в 2023 году. Россия тогда накапливала примерно столько же ракет и потом их использовала постепенно, в зависимости от того, какое количество обстрелов осуществляла. Например, если они имеют 90 – 100 "Искандеров", то их сразу никто не применит.

Поэтому у россиян фиксируются определенные тенденции к росту по сравнению с началом 2024 года. А запасы ракет, если и выросли, то не намного,

– отметил Александр Мусиенко.

Добавим, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко заметил, что Россия имеет запасы ракет еще на несколько таких массированных атак Украины, какую они осуществили 17 ноября 2024 года. Также противник продолжает увеличивать свои ракетные запасы.